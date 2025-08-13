منظمة التعاون الإسلامي: ندين تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن ما يسمى بإسرائيل الكبرى وتحذّر من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

Lebanon 24