سكاي نيوز: 21 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية تجتاز معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها قطاع غزة

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:32
بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإيصالها إلى أهالي قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من البوابة الجانبية لمعبر رفح لمعبر "كرم أبو سالم" تحمل 540 طنا لقطاع غزة
33 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية تستعد للعبور من البوابة الجانبية لمعبر رفح (سكاي نيوز)
دخول 25 شاحنة من المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح المصرية (سكاي نيوز)
