الوزيرة تمارا الزين: كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين ليحصل التوافق بين الأطراف ومناقشة ورقة برّاك بمثابة "استسلام"

Lebanon 24
14-08-2025 | 04:07
وزيرة البيئة: ورقة برّاك بمثابة "استسلام"
الوزيرة تمارا الزين: تفاصيل ورقة برّاك "مخيفة" وكل بند يحتوي على "فخ" وعلى الجيش مقاربة الخطة بطريقة مدروسة
الوزيرة تمارا الزين: كان التوجه العام للجلسة تبني المبادئ العامة لورقة براك وتمنينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار
رعد: حاولنا ان يصححوا القرار وشارك الوزراء بالجلسة سعيا للتصحيح لكن اصروا على مناقشة ورقة براك
