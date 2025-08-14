Advertisement

رويترز عن الجيش الأوكراني: قصفنا بالمسيرات مصفاة نفط روسية في منطقة فولغوغراد الليلة الماضية

14-08-2025 | 05:10
