34
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
40
o
النبطية
40
o
زحلة
40
o
بعلبك
32
o
بشري
35
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام مصرية: القاهرة تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
14-08-2025
|
05:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملك الأردن والرئيس العراقي يؤكدان باتصال هاتفي ضرورة تكثيف الجهود العربية للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة
Lebanon 24
ملك الأردن والرئيس العراقي يؤكدان باتصال هاتفي ضرورة تكثيف الجهود العربية للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة
14/08/2025 15:57:20
14/08/2025 15:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: الطرفان المصري والقطري اتفقا على استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام القادمة للانتهاء من نقاط الاختلاف
Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: الطرفان المصري والقطري اتفقا على استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام القادمة للانتهاء من نقاط الاختلاف
14/08/2025 15:57:20
14/08/2025 15:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام مصري: تقدم باجتماع القاهرة بشأن غزة حول الملف الإنساني باتفاق وقف النار
Lebanon 24
إعلام مصري: تقدم باجتماع القاهرة بشأن غزة حول الملف الإنساني باتفاق وقف النار
14/08/2025 15:57:20
14/08/2025 15:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب يريد التوصّل إلى اتفاق مع نتنياهو حول شروط إنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب يريد التوصّل إلى اتفاق مع نتنياهو حول شروط إنهاء الحرب في غزة
14/08/2025 15:57:20
14/08/2025 15:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس مجلس السيادة السوداني: عازمون على المضي في معركة دحر التمرد وعدم المهادنة والمصالحة مهما كانت التكلفة
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة السوداني: عازمون على المضي في معركة دحر التمرد وعدم المهادنة والمصالحة مهما كانت التكلفة
08:47 | 2025-08-14
14/08/2025 08:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق لمسيَّرات إسرائيلية في أجواء منطقة بعلبك (الوكالة الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
تحليق لمسيَّرات إسرائيلية في أجواء منطقة بعلبك (الوكالة الوطنية للإعلام)
08:40 | 2025-08-14
14/08/2025 08:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض عن قمة ألاسكا: ترامب يمتلك أدوات كثيرة يمكن استخدامها عند الضرورة
Lebanon 24
البيت الأبيض عن قمة ألاسكا: ترامب يمتلك أدوات كثيرة يمكن استخدامها عند الضرورة
08:39 | 2025-08-14
14/08/2025 08:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الأردنية: السياسة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو ستزول وسينال الفلسطينيون دولتهم وحقهم في تقرير المصير
Lebanon 24
الحكومة الأردنية: السياسة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو ستزول وسينال الفلسطينيون دولتهم وحقهم في تقرير المصير
08:19 | 2025-08-14
14/08/2025 08:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية النرويجي: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي
Lebanon 24
وزير الخارجية النرويجي: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي
08:11 | 2025-08-14
14/08/2025 08:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
11:01 | 2025-08-13
13/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:47 | 2025-08-14
رئيس مجلس السيادة السوداني: عازمون على المضي في معركة دحر التمرد وعدم المهادنة والمصالحة مهما كانت التكلفة
08:40 | 2025-08-14
تحليق لمسيَّرات إسرائيلية في أجواء منطقة بعلبك (الوكالة الوطنية للإعلام)
08:39 | 2025-08-14
البيت الأبيض عن قمة ألاسكا: ترامب يمتلك أدوات كثيرة يمكن استخدامها عند الضرورة
08:19 | 2025-08-14
الحكومة الأردنية: السياسة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو ستزول وسينال الفلسطينيون دولتهم وحقهم في تقرير المصير
08:11 | 2025-08-14
وزير الخارجية النرويجي: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي
08:07 | 2025-08-14
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في البيت الأبيض: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل قبل زيارته المقررة لبريطانيا
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 15:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 15:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 15:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24