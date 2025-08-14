Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام مصرية: القاهرة تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
14-08-2025 | 05:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملك الأردن والرئيس العراقي يؤكدان باتصال هاتفي ضرورة تكثيف الجهود العربية للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة
lebanon 24
14/08/2025 15:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: الطرفان المصري والقطري اتفقا على استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام القادمة للانتهاء من نقاط الاختلاف
lebanon 24
14/08/2025 15:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: تقدم باجتماع القاهرة بشأن غزة حول الملف الإنساني باتفاق وقف النار
lebanon 24
14/08/2025 15:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب يريد التوصّل إلى اتفاق مع نتنياهو حول شروط إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
14/08/2025 15:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:47 | 2025-08-14
08:40 | 2025-08-14
08:39 | 2025-08-14
08:19 | 2025-08-14
08:11 | 2025-08-14
08:07 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24