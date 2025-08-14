Advertisement

وزارة الصحة في غزة: 22 شهيدا و269 جريحا من منتظري المساعدات في القطاع خلال 24 ساعة

14-08-2025 | 06:00
وزارة الصحة في غزة: 39 شهيدا و210 جرحى من منتظري المساعدات في القطاع خلال 24 ساعة
lebanon 24
14/08/2025 15:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 105 شهداء و530 جريحا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة
lebanon 24
14/08/2025 15:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: نحو 50 شهيدا فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة بينهم 40 من منتظري المساعدات
lebanon 24
14/08/2025 15:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
4 شهداء وعدد من الجرحى من منتظري المساعدات قرب كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
14/08/2025 15:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
08:47 | 2025-08-14
08:40 | 2025-08-14
08:39 | 2025-08-14
08:19 | 2025-08-14
08:11 | 2025-08-14
08:07 | 2025-08-14
