لبنان

بالصورة.. مدير عام جديد للدفاع المدني

Lebanon 24
14-08-2025 | 06:31
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات قرارًا قضى بتعيين العميد الركن عماد خريش مديرًا عامًا للدفاع المدني، خلفا للعميد نبيل فرح.
