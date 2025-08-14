Advertisement

أخبار عاجلة

اللجنة السورية للعربية: الحكومة باشرت التحقيق مع الموقوفين بأحداث الساحل

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة
lebanon 24
14/08/2025 18:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري للعربية: حددنا المشتبه بارتكابهم الانتهاكات
lebanon 24
14/08/2025 18:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري
lebanon 24
14/08/2025 18:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة السورية تؤكد أنّ المفاوضات لا تزال جارية حول تبادل الموقوفين بالسويداء (الحدث)
lebanon 24
14/08/2025 18:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:56 | 2025-08-14
10:55 | 2025-08-14
10:43 | 2025-08-14
10:34 | 2025-08-14
10:18 | 2025-08-14
10:16 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24