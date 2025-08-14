Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق على علو منخفض ودائري فوق عيناتا وعيترون في القطاع الاوسط بشكل متواصل منذ فترة طويلة

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:55
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق عدلون والمناطق المجاورة
lebanon 24
14/08/2025 20:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تحليق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق البقاع الأوسط
lebanon 24
14/08/2025 20:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق السلسله الشرقيه في البقاع
lebanon 24
14/08/2025 20:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
يحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق الزرارية والجوار (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
14/08/2025 20:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
12:50 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
12:50 | 2025-08-14
12:48 | 2025-08-14
12:46 | 2025-08-14
12:45 | 2025-08-14
12:34 | 2025-08-14
12:30 | 2025-08-14
