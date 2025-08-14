معلومات الجديد: وزيرة البيئة تمارا الزين عرضت على طاولة مجلس الوزراء مدى خطورة الوضع البيئي في حال لم يتم حل ملف النفايات قبل تشرين الأول وخصوصاً على مستوى منطقة المتن الشمالي

