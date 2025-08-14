31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: نية الحكومة اللبنانية جمع سلاح حزب الله إيجابي جدا لكن قدراتها اللوجستية محدودة
Lebanon 24
14-08-2025
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شحادة: حزب الله تعنت بشأن سلاحه وهذا لم يقدنا إلى نتيجة إيجابية (العربية)
Lebanon 24
شحادة: حزب الله تعنت بشأن سلاحه وهذا لم يقدنا إلى نتيجة إيجابية (العربية)
14/08/2025 20:03:32
14/08/2025 20:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل
14/08/2025 20:03:32
14/08/2025 20:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: الحرب مع إيران أوقفت محورها وقطعت تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق وسوريا
Lebanon 24
قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: الحرب مع إيران أوقفت محورها وقطعت تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق وسوريا
14/08/2025 20:03:32
14/08/2025 20:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الورقة الأميركية لحصرية السلاح: إيجابية رسمية وتشدد لـ"حزب الله"
Lebanon 24
الورقة الأميركية لحصرية السلاح: إيجابية رسمية وتشدد لـ"حزب الله"
14/08/2025 20:03:32
14/08/2025 20:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
Lebanon 24
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
12:50 | 2025-08-14
14/08/2025 12:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: قبل أسبوع اجتمعت مع الحكومة وحددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: قبل أسبوع اجتمعت مع الحكومة وحددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
12:48 | 2025-08-14
14/08/2025 12:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
12:46 | 2025-08-14
14/08/2025 12:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الربع الثاني بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
Lebanon 24
انتهاء الربع الثاني بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
12:45 | 2025-08-14
14/08/2025 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نعتبر تصريحات سموتريتش تحديا للقانون الدولي
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نعتبر تصريحات سموتريتش تحديا للقانون الدولي
12:34 | 2025-08-14
14/08/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:50 | 2025-08-14
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
12:48 | 2025-08-14
نتنياهو: قبل أسبوع اجتمعت مع الحكومة وحددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
12:46 | 2025-08-14
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
12:45 | 2025-08-14
انتهاء الربع الثاني بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
12:34 | 2025-08-14
الأمم المتحدة: نعتبر تصريحات سموتريتش تحديا للقانون الدولي
12:30 | 2025-08-14
وسائل إعلام فلسطينية: 26 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظري المساعدات
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 20:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 20:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 20:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24