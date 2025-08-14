Advertisement

قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: نية الحكومة اللبنانية جمع سلاح حزب الله إيجابي جدا لكن قدراتها اللوجستية محدودة

14-08-2025 | 11:15
مواضيع ذات صلة
شحادة: حزب الله تعنت بشأن سلاحه وهذا لم يقدنا إلى نتيجة إيجابية (العربية)
lebanon 24
14/08/2025 20:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل
lebanon 24
14/08/2025 20:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: الحرب مع إيران أوقفت محورها وقطعت تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق وسوريا
lebanon 24
14/08/2025 20:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الورقة الأميركية لحصرية السلاح: إيجابية رسمية وتشدد لـ"حزب الله"
lebanon 24
14/08/2025 20:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
