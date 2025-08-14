31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مجلس الوزراء لم يقر خطة النفايات بالكامل لمزيد من الدرس (NBN)
Lebanon 24
14-08-2025
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: وافق مجلس الوزراء على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات
Lebanon 24
مرقص: وافق مجلس الوزراء على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات
14/08/2025 20:03:39
14/08/2025 20:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: خطة احتلال غزة بالكامل ستعرض يوم الخميس على مجلس الوزراء للموافقة عليها
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: خطة احتلال غزة بالكامل ستعرض يوم الخميس على مجلس الوزراء للموافقة عليها
14/08/2025 20:03:39
14/08/2025 20:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: أُجِّل موضوع إنشاء مطار القليعات لمزيد من الدرس وبسبب حاجة الموضوع إلى المجلس الأعلى للخصخصة والهيئة العامة للطيران المدني
Lebanon 24
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: أُجِّل موضوع إنشاء مطار القليعات لمزيد من الدرس وبسبب حاجة الموضوع إلى المجلس الأعلى للخصخصة والهيئة العامة للطيران المدني
14/08/2025 20:03:39
14/08/2025 20:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية أخذ استراحة لمجلس الوزراء بعد قرار وزراء الثنائي الانسحاب وطلب منهم البقاء لمزيد من النقاش (NBN)
Lebanon 24
رئيس الجمهورية أخذ استراحة لمجلس الوزراء بعد قرار وزراء الثنائي الانسحاب وطلب منهم البقاء لمزيد من النقاش (NBN)
14/08/2025 20:03:39
14/08/2025 20:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
Lebanon 24
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
12:50 | 2025-08-14
14/08/2025 12:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: قبل أسبوع اجتمعت مع الحكومة وحددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: قبل أسبوع اجتمعت مع الحكومة وحددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
12:48 | 2025-08-14
14/08/2025 12:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
12:46 | 2025-08-14
14/08/2025 12:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الربع الثاني بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
Lebanon 24
انتهاء الربع الثاني بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
12:45 | 2025-08-14
14/08/2025 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نعتبر تصريحات سموتريتش تحديا للقانون الدولي
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نعتبر تصريحات سموتريتش تحديا للقانون الدولي
12:34 | 2025-08-14
14/08/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:50 | 2025-08-14
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
12:48 | 2025-08-14
نتنياهو: قبل أسبوع اجتمعت مع الحكومة وحددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
12:46 | 2025-08-14
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
12:45 | 2025-08-14
انتهاء الربع الثاني بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
12:34 | 2025-08-14
الأمم المتحدة: نعتبر تصريحات سموتريتش تحديا للقانون الدولي
12:30 | 2025-08-14
وسائل إعلام فلسطينية: 26 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظري المساعدات
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 20:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 20:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 20:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24