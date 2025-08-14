Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير خارجية أرمينيا: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة واستئناف المفاوضات التي تقودها مصر وقطر (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2025 | 14:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني: ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإنهاء المعاناة في القطاع
lebanon 24
15/08/2025 00:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر يبحث مع ويتكوف مفاوضات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
15/08/2025 00:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن فورا
lebanon 24
15/08/2025 00:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر يبحثون بنيويورك مستجدات الأوضاع في غزة وجهود استئناف وقف إطلاق النار
lebanon 24
15/08/2025 00:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:39 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:35 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:32 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:30 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:24 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2025-08-14
17:35 | 2025-08-14
17:32 | 2025-08-14
17:30 | 2025-08-14
17:24 | 2025-08-14
17:14 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24