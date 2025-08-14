30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تحقيق لمجلة +972 الإسرائيلية: الجيش شغل وحدة خاصة تسمى خلية إضفاء الشرعية لجمع معلومات تحسن صورة إسرائيل دوليا
Lebanon 24
14-08-2025
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الكابينيت أقر زيادة المساعدات لغزة بهدف إضفاء شرعية على توسيع العملية العسكرية في غزة وتحضير الظروف الميدانية لنقل السكان جنوبا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الكابينيت أقر زيادة المساعدات لغزة بهدف إضفاء شرعية على توسيع العملية العسكرية في غزة وتحضير الظروف الميدانية لنقل السكان جنوبا
15/08/2025 07:53:32
15/08/2025 07:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني بعملية خاصة جنوب سوريا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني بعملية خاصة جنوب سوريا
15/08/2025 07:53:32
15/08/2025 07:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلة 972+ الإسرائيلية: الوحدة كلفت بتحديد هوية الصحفيين في غزة الذين يمكن تصويرهم على أنهم عملاء لحماس
Lebanon 24
مجلة 972+ الإسرائيلية: الوحدة كلفت بتحديد هوية الصحفيين في غزة الذين يمكن تصويرهم على أنهم عملاء لحماس
15/08/2025 07:53:32
15/08/2025 07:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نحذر المجتمع الدولي من إمعان إسرائيل في انتهاك الشرعية الدولية
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نحذر المجتمع الدولي من إمعان إسرائيل في انتهاك الشرعية الدولية
15/08/2025 07:53:32
15/08/2025 07:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فاينانشال تايمز: الصين قلصت تصدير المعادن الأرضية حتى لا تقوم الشركات الأجنبية بتخزينها
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين قلصت تصدير المعادن الأرضية حتى لا تقوم الشركات الأجنبية بتخزينها
00:39 | 2025-08-15
15/08/2025 12:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف منتظري المساعدات في محيط منطقة الشاكوش غربي رفح (الجزيرة)
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف منتظري المساعدات في محيط منطقة الشاكوش غربي رفح (الجزيرة)
00:12 | 2025-08-15
15/08/2025 12:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء الهند: نعتزم بناء نظام دفاعي لحماية بلادنا
Lebanon 24
رئيس وزراء الهند: نعتزم بناء نظام دفاعي لحماية بلادنا
23:55 | 2025-08-14
14/08/2025 11:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: سنعيد العمل باتفاقية عسكرية مع الجارة الشمالية تخفيفا للتوترات
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: سنعيد العمل باتفاقية عسكرية مع الجارة الشمالية تخفيفا للتوترات
23:28 | 2025-08-14
14/08/2025 11:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني: نتوقع من الرئيس بوتين أن يأخذ عرض الرئيس ترامب بإجراء محادثات على محمل الجد وأن يدخل في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط بعد الاجتماع في ألاسكا
Lebanon 24
المستشار الألماني: نتوقع من الرئيس بوتين أن يأخذ عرض الرئيس ترامب بإجراء محادثات على محمل الجد وأن يدخل في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط بعد الاجتماع في ألاسكا
23:23 | 2025-08-14
14/08/2025 11:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
13:15 | 2025-08-14
14/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:39 | 2025-08-15
فاينانشال تايمز: الصين قلصت تصدير المعادن الأرضية حتى لا تقوم الشركات الأجنبية بتخزينها
00:12 | 2025-08-15
قصف إسرائيلي يستهدف منتظري المساعدات في محيط منطقة الشاكوش غربي رفح (الجزيرة)
23:55 | 2025-08-14
رئيس وزراء الهند: نعتزم بناء نظام دفاعي لحماية بلادنا
23:28 | 2025-08-14
رئيس كوريا الجنوبية: سنعيد العمل باتفاقية عسكرية مع الجارة الشمالية تخفيفا للتوترات
23:23 | 2025-08-14
المستشار الألماني: نتوقع من الرئيس بوتين أن يأخذ عرض الرئيس ترامب بإجراء محادثات على محمل الجد وأن يدخل في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط بعد الاجتماع في ألاسكا
23:23 | 2025-08-14
المستشار الألماني: روسيا الآن لديها الفرصة للموافقة على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بعد مرور 3 سنوات ونصف على الهجوم غير القانوني على أوكرانيا
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 07:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 07:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 07:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24