Advertisement

أخبار عاجلة

مجلة 972+ الإسرائيلية: الوحدة كلفت بتحديد هوية الصحفيين في غزة الذين يمكن تصويرهم على أنهم عملاء لحماس

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحقيق لمجلة +972 الإسرائيلية: الجيش شغل وحدة خاصة تسمى خلية إضفاء الشرعية لجمع معلومات تحسن صورة إسرائيل دوليا
lebanon 24
15/08/2025 09:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الصمت الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي في قتل الصحفيين دون رادع أو محاسبة
lebanon 24
15/08/2025 09:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: الاستهداف المتواصل للصحفيين في قطاع غزة رسالة إرهاب إجرامي للعالم بأسره
lebanon 24
15/08/2025 09:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كالاس: قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه
lebanon 24
15/08/2025 09:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:53 | 2025-08-15
02:42 | 2025-08-15
02:41 | 2025-08-15
02:36 | 2025-08-15
02:26 | 2025-08-15
02:08 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24