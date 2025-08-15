Advertisement

الجيش الأوكراني: ضربنا ميناء أوليا الروسي في منطقة أستراخان وأصبنا سفينة محملة بأجزاء من مسيرات وذخيرة من إيران

Lebanon 24
15-08-2025 | 01:21
