الهلال الأحمر في غزة للتلفزيون العربي: أكثر من 90% من سكان القطاع يعيشون في الخيام ويعانون الحر الشديد

Lebanon 24
15-08-2025 | 02:26
التلفزيون العربي: أكثر من 30 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
الهلال الأحمر المصري: أكثر من 100 شاحنة تحمل أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية والدقيق والسلال الغذائية تدخل غزة
أكثر من 90 شهيداً منذ فجر الأربعاء في غزة بينهم 20 من منتظري المساعدات
مدير بعثة الصليب الأحمر في سوريا للتلفزيون العربي: تقديراتنا تشير إلى مقتل أكثر من ألف شخص وجرح المئات في أحداث السويداء
