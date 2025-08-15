31
o
بيروت
35
o
طرابلس
34
o
صور
37
o
جبيل
32
o
صيدا
34
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
29
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قاسم: على الحكومة أن تبسط سيادتها بطرد إسرائيل وبمنع تواجد سلاحها على الأرض
Lebanon 24
15-08-2025
|
03:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: نشيد بجهود الجيش لبسط سيادة الحكومة على كافة الاراضي اللبنانية
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نشيد بجهود الجيش لبسط سيادة الحكومة على كافة الاراضي اللبنانية
15/08/2025 11:56:24
15/08/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: لا يمكن أن نتحدث عن سيادة لبنانية إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت الأرض
Lebanon 24
قاسم: لا يمكن أن نتحدث عن سيادة لبنانية إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت الأرض
15/08/2025 11:56:24
15/08/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: هل تسليم السلاح بناء لطلب اسرائيل يعزز سيادة لبنان؟
Lebanon 24
قاسم: هل تسليم السلاح بناء لطلب اسرائيل يعزز سيادة لبنان؟
15/08/2025 11:56:24
15/08/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: المسألة ليست في سحب السلاح بل هذه خطوة من خطوات التوسّع لـ "إسرائيل" فالسلاح عقبة لأنّه جعل لبنان يقف على رجليه ومنع "إسرائيل" من التوسّع
Lebanon 24
قاسم: المسألة ليست في سحب السلاح بل هذه خطوة من خطوات التوسّع لـ "إسرائيل" فالسلاح عقبة لأنّه جعل لبنان يقف على رجليه ومنع "إسرائيل" من التوسّع
15/08/2025 11:56:24
15/08/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نيويورك تايمز عن منظمة السلام الآن: لا يرجح أن يكون سموتريتش أعلن مخطط الاستيطان في الضفة دون موافقة نتنياهو
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن منظمة السلام الآن: لا يرجح أن يكون سموتريتش أعلن مخطط الاستيطان في الضفة دون موافقة نتنياهو
04:46 | 2025-08-15
15/08/2025 04:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طيران حربي اسرائيلي في اجواء الهرمل
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طيران حربي اسرائيلي في اجواء الهرمل
04:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط محلقة معادية في حي العين في مدينة الخيام منذ قليل
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط محلقة معادية في حي العين في مدينة الخيام منذ قليل
04:36 | 2025-08-15
15/08/2025 04:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: السلوك الإسرائيلي الخطير امتداد لجرائم الحرب في معتقل سديه تيمان الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى
Lebanon 24
حماس: السلوك الإسرائيلي الخطير امتداد لجرائم الحرب في معتقل سديه تيمان الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى
04:35 | 2025-08-15
15/08/2025 04:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: فكرة إقامة دولة فلسطينية هي حماقة وخطر وجودي على الشعب اليهودي ودولة إسرائيل ومصممون على إسقاطها من جدول الأعمال
Lebanon 24
سموتريتش: فكرة إقامة دولة فلسطينية هي حماقة وخطر وجودي على الشعب اليهودي ودولة إسرائيل ومصممون على إسقاطها من جدول الأعمال
04:28 | 2025-08-15
15/08/2025 04:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
09:28 | 2025-08-14
14/08/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
10:00 | 2025-08-14
14/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:46 | 2025-08-15
نيويورك تايمز عن منظمة السلام الآن: لا يرجح أن يكون سموتريتش أعلن مخطط الاستيطان في الضفة دون موافقة نتنياهو
04:38 | 2025-08-15
"لبنان 24": تحليق طيران حربي اسرائيلي في اجواء الهرمل
04:36 | 2025-08-15
"لبنان 24": سقوط محلقة معادية في حي العين في مدينة الخيام منذ قليل
04:35 | 2025-08-15
حماس: السلوك الإسرائيلي الخطير امتداد لجرائم الحرب في معتقل سديه تيمان الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى
04:28 | 2025-08-15
سموتريتش: فكرة إقامة دولة فلسطينية هي حماقة وخطر وجودي على الشعب اليهودي ودولة إسرائيل ومصممون على إسقاطها من جدول الأعمال
04:23 | 2025-08-15
مدير الإغاثة الطبية بغزة : نحتاج إلى مئات شاحنات الإغاثة يوميا لمواجهة الأوضاع الصحية المتردية
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24