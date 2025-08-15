Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: الحزب وحركة أمل اتفقا على تأجيل التظاهر في الشارع لإفساح مجال للنقاش

Lebanon 24
15-08-2025 | 03:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: "أبو الفضل" أسّس للعمل الإسلامي في بيروت الغربية وانضم إلى حركة أمل في 1974 وهو من أبرز من شاركوا في تشكيل البنية العسكرية لحزب الله
lebanon 24
15/08/2025 11:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نحن كحركة أمل وحزب الله نشعر أننا أمام تهديد وجودي للمقاومة ولبيئتها وللبنان وكل الطوائف فيه
lebanon 24
15/08/2025 11:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: هناك من يعمل على أساس أنه يجب ألا نكون كحركة أمل وحزب الله شركاء في بناء الدولة وقيام لبنان
lebanon 24
15/08/2025 11:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: نشدّد على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون
lebanon 24
15/08/2025 11:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:46 | 2025-08-15
04:38 | 2025-08-15
04:36 | 2025-08-15
04:35 | 2025-08-15
04:28 | 2025-08-15
04:23 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24