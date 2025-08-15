33
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
34
o
جونية
36
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
"لبنان 24": سقوط محلقة معادية في حي العين في مدينة الخيام منذ قليل
15-08-2025
04:36
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه بلدة الوزاني
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه بلدة الوزاني
"لبنان 24": محلّقة معادية ألقت قنبلة باتجاه بلدة راميا
"لبنان 24": محلّقة معادية ألقت قنبلة باتجاه بلدة راميا
"لبنان 24": مُحلقة معادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه بلدة كفركلا
"لبنان 24": مُحلقة معادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه بلدة كفركلا
"لبنان 24": محلّقة معادية تُلقي مجددا قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا
"لبنان 24": محلّقة معادية تُلقي مجددا قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا
هيئة البث عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدم تعليق عضوية إسرائيل: سؤال مشروع ولا نعلم ما سيحدث مستقبلا
هيئة البث عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدم تعليق عضوية إسرائيل: سؤال مشروع ولا نعلم ما سيحدث مستقبلا
06:12 | 2025-08-15
الاتحاد الأوروبي: ينبغي على الحكومة السورية اتخاذ خطوات عاجلة نحو نزع سلاح وإعادة هيكلة "قوات الأمن" وفقا للمعايير الدولية
الاتحاد الأوروبي: ينبغي على الحكومة السورية اتخاذ خطوات عاجلة نحو نزع سلاح وإعادة هيكلة "قوات الأمن" وفقا للمعايير الدولية
05:56 | 2025-08-15
الاتحاد الأوروبي: نرحب بنشر تقرير لجنة التحقيق الأممية في أحداث الساحل السوري
الاتحاد الأوروبي: نرحب بنشر تقرير لجنة التحقيق الأممية في أحداث الساحل السوري
05:46 | 2025-08-15
المستشار الألماني: يجب الاتفاق في قمة ألاسكا على وقف إطلاق النار
المستشار الألماني: يجب الاتفاق في قمة ألاسكا على وقف إطلاق النار
05:45 | 2025-08-15
يسرائيل هيوم عن مصدر مقرب من البيت الأبيض: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
يسرائيل هيوم عن مصدر مقرب من البيت الأبيض: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
05:34 | 2025-08-15
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
09:28 | 2025-08-14
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
10:00 | 2025-08-14
06:12 | 2025-08-15
هيئة البث عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدم تعليق عضوية إسرائيل: سؤال مشروع ولا نعلم ما سيحدث مستقبلا
05:56 | 2025-08-15
الاتحاد الأوروبي: ينبغي على الحكومة السورية اتخاذ خطوات عاجلة نحو نزع سلاح وإعادة هيكلة "قوات الأمن" وفقا للمعايير الدولية
05:46 | 2025-08-15
الاتحاد الأوروبي: نرحب بنشر تقرير لجنة التحقيق الأممية في أحداث الساحل السوري
05:45 | 2025-08-15
المستشار الألماني: يجب الاتفاق في قمة ألاسكا على وقف إطلاق النار
05:34 | 2025-08-15
يسرائيل هيوم عن مصدر مقرب من البيت الأبيض: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
05:29 | 2025-08-15
الخارجية الألمانية: خطط توسيع معاليه أدوميم ستقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
