Advertisement

أخبار عاجلة

الصين: نعارض تلويح الأوروبيين بإعادة فرض عقوبات على إيران

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: الترويكا الأوروبية تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران
lebanon 24
15/08/2025 18:08:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء أوروبيون يُهددون عراقجي بإعادة تفعيل العقوبات على ايران في هذه الحالة
lebanon 24
15/08/2025 18:08:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي: إجراءات مضادة فورية على بنكين أوروبيين
lebanon 24
15/08/2025 18:08:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الترويكا الأوروبية: سنتجه لتفعيل آلية إعادة العقوبات على إيران بنهاية آب
lebanon 24
15/08/2025 18:08:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2025-08-15
10:08 | 2025-08-15
10:07 | 2025-08-15
10:06 | 2025-08-15
10:05 | 2025-08-15
10:04 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24