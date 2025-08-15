Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة السويدية: اشتباه في إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو

Lebanon 24
15-08-2025 | 08:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة السويدية: عدة إصابات جراء إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو
lebanon 24
15/08/2025 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو.. وسقوط إصابات
lebanon 24
15/08/2025 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على منتظري المساعدات قرب الشاكوش شمالي مدينة رفح
lebanon 24
15/08/2025 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الشرطة تعلن اعتقال مشتبه به في محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الضفة الغربية
lebanon 24
15/08/2025 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2025-08-15
10:08 | 2025-08-15
10:07 | 2025-08-15
10:06 | 2025-08-15
10:05 | 2025-08-15
10:04 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24