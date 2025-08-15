Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي لسي إن إن: تفاؤل حذر في البيت الأبيض بشأن القمة لكن ترامب يريد تقييم موقف بوتين من وقف إطلاق النار

Lebanon 24
15-08-2025 | 08:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار الذي حققه الرئيس ترامب بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا
lebanon 24
15/08/2025 18:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس يريد وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن
lebanon 24
15/08/2025 18:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: نريد اتفاقا ولا نريد مزيدا من الحرب
lebanon 24
15/08/2025 18:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: لا نفهم تفاؤل ترامب بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل
lebanon 24
15/08/2025 18:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2025-08-15
10:08 | 2025-08-15
10:07 | 2025-08-15
10:06 | 2025-08-15
10:05 | 2025-08-15
10:04 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24