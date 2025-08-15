32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
33
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
ترامب عن روسيا: أعتقد أنهم يريدون التفاوض
Lebanon 24
15-08-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترامب: دمرنا بشكل كامل المواقع النووية الإيرانية ولا أعتقد أنهم سيخرجون شيئا منها
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
ترامب: دمرنا بشكل كامل المواقع النووية الإيرانية ولا أعتقد أنهم سيخرجون شيئا منها
15/08/2025 18:09:53
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: أعتقد أن الصفقة الجزئية أصبحت وراءنا وقد حاولنا مرارا لكن تبين أنهم يخدعوننا
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
نتنياهو: أعتقد أن الصفقة الجزئية أصبحت وراءنا وقد حاولنا مرارا لكن تبين أنهم يخدعوننا
15/08/2025 18:09:53
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: الأميركيون الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
نتنياهو: الأميركيون الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة
15/08/2025 18:09:53
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب عن حماس: أعتقد أنه ستتم ملاحقتها
Lebanon 24
ترامب عن حماس: أعتقد أنه ستتم ملاحقتها
15/08/2025 18:09:53
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: للحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي للحكومة اللبنانية في تنفيذ برامجها وفي استعادتها لسلطتها بما يسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق هدف استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الواحدة والكاملة
10:10 | 2025-08-15
Lebanon 24
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: للحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي للحكومة اللبنانية في تنفيذ برامجها وفي استعادتها لسلطتها بما يسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق هدف استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الواحدة والكاملة
10:10 | 2025-08-15
15/08/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: هناك حاجة للتهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة اللبنانية
10:08 | 2025-08-15
Lebanon 24
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: هناك حاجة للتهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة اللبنانية
10:08 | 2025-08-15
15/08/2025 10:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: لاعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية واستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وعلى قرارها الحر
10:07 | 2025-08-15
Lebanon 24
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: لاعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية واستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وعلى قرارها الحر
10:07 | 2025-08-15
15/08/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره
10:06 | 2025-08-15
Lebanon 24
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره
10:06 | 2025-08-15
15/08/2025 10:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نعرب عن قلقنا من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح
10:05 | 2025-08-15
Lebanon 24
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نعرب عن قلقنا من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح
10:05 | 2025-08-15
15/08/2025 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
10:10 | 2025-08-15
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: للحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي للحكومة اللبنانية في تنفيذ برامجها وفي استعادتها لسلطتها بما يسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق هدف استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الواحدة والكاملة
10:08 | 2025-08-15
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: هناك حاجة للتهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة اللبنانية
10:07 | 2025-08-15
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: لاعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية واستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وعلى قرارها الحر
10:06 | 2025-08-15
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره
10:05 | 2025-08-15
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نعرب عن قلقنا من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح
10:04 | 2025-08-15
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُشيد بمبادرة الحكومة في تكليف قيادة الجيش لوضع الدراسة اللازمة والعمل على تحضير البرنامج التنفيذي لتدابير الجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
