أخبار عاجلة

الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره

Lebanon 24
15-08-2025 | 10:06
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُثمّن الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نستنكر إستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها العدوانية تجاه لبنان وما نتج وينتج عنها من قتل وتدمير
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نعرب عن قلقنا من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى العاشر من محرم
