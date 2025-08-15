Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: مستعدون للعمل بشكل بناء لإنهاء الحرب ونعول على موقف أميركي قوي

Lebanon 24
15-08-2025 | 13:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة العدل بحكومة الدبيبة: منفتحون للعمل مع لبنان لإنهاء ملف هنيبال بشكل عادل
lebanon 24
16/08/2025 02:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: يجب أن تكون هناك ضمانات أمنية وسلام مستدام لإنهاء الحرب
lebanon 24
16/08/2025 02:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن" عن مسؤول في حماس: نحن جادون ومستعدون للتوصل لاتفاق ولقبول أي مقترح إن توفرت متطلبات إنهاء الحرب بشكل واضح
lebanon 24
16/08/2025 02:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: على روسيا وأوكرانيا تكثيف جهودهما لإنهاء الصراع بشكل كامل
lebanon 24
16/08/2025 02:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2025-08-15
19:07 | 2025-08-15
19:05 | 2025-08-15
19:02 | 2025-08-15
19:00 | 2025-08-15
18:56 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24