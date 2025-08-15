Advertisement

أخبار عاجلة

وزير دفاع إسرائيل للرئيسين عون وسلام: أنتم مسؤولون عن فرض السيادة والحفاظ على اتفاق وقف النار

Lebanon 24
15-08-2025 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار الذي حققه الرئيس ترامب بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا
lebanon 24
16/08/2025 02:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت أوامر بالرد بشدة على خرق إيران اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
16/08/2025 02:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات منذ إعلان وقف النار وحتى هذه الساعة والجيش وقف إلى جانب الأهالي بكل شجاعة وخسر شهداء أعزاء
lebanon 24
16/08/2025 02:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة إسرائيلية: غزة جزء من "أرض إسرائيل" ويجب فرض السيادة عليها
lebanon 24
16/08/2025 02:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2025-08-15
19:07 | 2025-08-15
19:05 | 2025-08-15
19:02 | 2025-08-15
19:00 | 2025-08-15
18:56 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24