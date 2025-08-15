Advertisement

أخبار عاجلة

أي بي سي: ترمب وبوتين جلسا أمام خلفية زرقاء مكتوب عليها السعي إلى السلام ولم يدليا بأي تصريحات

Lebanon 24
15-08-2025 | 16:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة مساء اليوم على خلفية الاتصالات بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
16/08/2025 02:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يطالب الأوروبيين باتخاذ تدابير واضحة على خلفية قمة بوتين وترامب
lebanon 24
16/08/2025 02:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أي بي سي عن مسؤولين أميركيين: الخارجية الأميركية على علم بفرار مئات الأميركيين من ⁧‫إيران‬⁩
lebanon 24
16/08/2025 02:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر لـ"إي بي سي": ترامب يفكر بضرب منشأة فوردو وهناك استعدادات لذلك
lebanon 24
16/08/2025 02:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2025-08-15
19:07 | 2025-08-15
19:05 | 2025-08-15
19:02 | 2025-08-15
19:00 | 2025-08-15
18:56 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24