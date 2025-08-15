Advertisement

أخبار عاجلة

نائبة رئيس الحكومة الإسبانية: يجب تعليق كل المعاهدات مع إسرائيل وعلى الاتحاد الأوروبي التوقف عن شراء سلاح منها

Lebanon 24
15-08-2025 | 17:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقجي: الاتحاد الأوروبي يتجاهل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
lebanon 24
16/08/2025 05:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: يجب عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي
lebanon 24
16/08/2025 05:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدم تعليق عضوية إسرائيل: سؤال مشروع ولا نعلم ما سيحدث مستقبلا
lebanon 24
16/08/2025 05:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء السويد يطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
lebanon 24
16/08/2025 05:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:53 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:52 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:30 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:15 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:10 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:53 | 2025-08-15
19:52 | 2025-08-15
19:30 | 2025-08-15
19:15 | 2025-08-15
19:10 | 2025-08-15
19:07 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24