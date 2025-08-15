Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: تفاوضت مع بوتين على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية والأرض

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كندا تعلن عن إنفاق عسكري بمليارات الدولارات لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي
lebanon 24
16/08/2025 07:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: خطة الإنفاق الجديدة ستكون على رأس جدول أعمال حلف شمال الأطلسي اليوم
lebanon 24
16/08/2025 07:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان وترامب أكدا على أهمية تعزيز قوة ردع حلف شمال الأطلسي
lebanon 24
16/08/2025 07:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ فوكس نيوز: إذا لم يجر اللقاء مع بوتين بشكل جيد سأنسحب
lebanon 24
16/08/2025 07:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:51 | 2025-08-16
00:18 | 2025-08-16
00:12 | 2025-08-16
00:04 | 2025-08-16
23:54 | 2025-08-15
23:48 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24