Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد تنورين البترون ليلاً

Lebanon 24
16-08-2025 | 00:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية نتج عنه جريح
lebanon 24
16/08/2025 07:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين بيك اب وجرار زراعي على طريق مشحا حلبا (التحكم المروري)
lebanon 24
16/08/2025 07:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جونية مقابل الكازينو باتجاه طبرجا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
16/08/2025 07:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين ودراجة نارية على اوتوستراد الصياد باتجاه الكرنتينا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
lebanon 24
16/08/2025 07:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:51 | 2025-08-16
00:18 | 2025-08-16
00:12 | 2025-08-16
23:54 | 2025-08-15
23:48 | 2025-08-15
23:43 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24