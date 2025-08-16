31
الكرملين: المحادثات بين بوتين وترامب كانت إيجابية للغاية وتمهد لمواصلة المضي معاً بثقة في مسار البحث عن سبل للتسوية
Lebanon 24
16-08-2025
|
01:38
ممثّل بوتين الخاص: المحادثات بين بوتين وترامب سارت على نحو جيد للغاية
Lebanon 24
ممثّل بوتين الخاص: المحادثات بين بوتين وترامب سارت على نحو جيد للغاية
16/08/2025 10:16:35
16/08/2025 10:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: المحادثات الإيرانية الأميركية كانت تسير بشكل إيجابي ونرغب في البناء عليها
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: المحادثات الإيرانية الأميركية كانت تسير بشكل إيجابي ونرغب في البناء عليها
16/08/2025 10:16:35
16/08/2025 10:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: موضوع القمة الثلاثية بين بوتين وترامب وزيلينكسي لم يُناقش بعد
Lebanon 24
الكرملين: موضوع القمة الثلاثية بين بوتين وترامب وزيلينكسي لم يُناقش بعد
16/08/2025 10:16:35
16/08/2025 10:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة
Lebanon 24
الكرملين: اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة
16/08/2025 10:16:35
16/08/2025 10:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميدفيديف: بوتين وترامب أعلنا صراحة أن كييف وأوروبا هما المسؤولان عن تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات
Lebanon 24
ميدفيديف: بوتين وترامب أعلنا صراحة أن كييف وأوروبا هما المسؤولان عن تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات
03:04 | 2025-08-16
16/08/2025 03:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميدفيديف: بوتين وترامب أعلنا صراحة أن كييف وأوروبا هما المسؤولان عن تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات
Lebanon 24
ميدفيديف: بوتين وترامب أعلنا صراحة أن كييف وأوروبا هما المسؤولان عن تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات
03:03 | 2025-08-16
16/08/2025 03:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق بعلبك والجوار
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق بعلبك والجوار
03:03 | 2025-08-16
16/08/2025 03:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: ترامب أطلع القادة الأوروبيين على نتائج قمته مع بوتين
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: ترامب أطلع القادة الأوروبيين على نتائج قمته مع بوتين
02:54 | 2025-08-16
16/08/2025 02:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و12 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و12 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
02:42 | 2025-08-16
16/08/2025 02:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
03:04 | 2025-08-16
ميدفيديف: بوتين وترامب أعلنا صراحة أن كييف وأوروبا هما المسؤولان عن تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات
03:03 | 2025-08-16
ميدفيديف: بوتين وترامب أعلنا صراحة أن كييف وأوروبا هما المسؤولان عن تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات
03:03 | 2025-08-16
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق بعلبك والجوار
02:54 | 2025-08-16
المفوضية الأوروبية: ترامب أطلع القادة الأوروبيين على نتائج قمته مع بوتين
02:42 | 2025-08-16
التحكم المروري: 3 قتلى و12 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
02:40 | 2025-08-16
تحليق لطائرة استطلاع اسرائيلية دون طيار وعلى علو منخفض فوق منطقة راشيا (الوكالة الوطنية للاعلام)
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 10:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 10:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 10:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
