أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: طائرة استطلاع تابعة للجيش تحطمت صباح اليوم في مدينة غزة بسبب خلل فني
Lebanon 24
16-08-2025
|
03:18
مواضيع ذات صلة
هيئة الملاحة الجوية البريطانية: تقييد عدد الطائرات في منطقة التحكم الجوية بلندن بسبب خلل فني
Lebanon 24
هيئة الملاحة الجوية البريطانية: تقييد عدد الطائرات في منطقة التحكم الجوية بلندن بسبب خلل فني
16/08/2025 12:33:37
16/08/2025 12:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني فوق الهرمل بمحاذاة الحدود اللبنانية- السورية
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني فوق الهرمل بمحاذاة الحدود اللبنانية- السورية
16/08/2025 12:33:37
16/08/2025 12:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: طريقة عملية احتلال مدينة غزة تحدد حجم القوات التي سيجري استدعاؤها
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: طريقة عملية احتلال مدينة غزة تحدد حجم القوات التي سيجري استدعاؤها
16/08/2025 12:33:37
16/08/2025 12:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان سيصل الأحد لقيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان سيصل الأحد لقيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة
16/08/2025 12:33:37
16/08/2025 12:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"سانا" عن مسؤولين: اندلاع حرائق جديدة في أحراج في محيط بلدة "مرمريتا" في ريف حماة الغربي وفرق الإطفاء توجهت فورًا للتعامل معها
Lebanon 24
"سانا" عن مسؤولين: اندلاع حرائق جديدة في أحراج في محيط بلدة "مرمريتا" في ريف حماة الغربي وفرق الإطفاء توجهت فورًا للتعامل معها
05:15 | 2025-08-16
16/08/2025 05:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 3600 أسير إداري يقبعون في السجون الاسرائيلية من دون تهمة أو محاكمة
Lebanon 24
هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 3600 أسير إداري يقبعون في السجون الاسرائيلية من دون تهمة أو محاكمة
05:14 | 2025-08-16
16/08/2025 05:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
Lebanon 24
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
04:53 | 2025-08-16
16/08/2025 04:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الاجتماع مع بوتين جرى بشكل جيد جدا
Lebanon 24
ترامب: الاجتماع مع بوتين جرى بشكل جيد جدا
04:51 | 2025-08-16
16/08/2025 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر سكاي نيوز عربية: من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح ليكون أول مسؤول فلسطيني رفيع يزور المعبر منذ بدء حرب غزة
Lebanon 24
مصادر سكاي نيوز عربية: من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح ليكون أول مسؤول فلسطيني رفيع يزور المعبر منذ بدء حرب غزة
04:51 | 2025-08-16
16/08/2025 04:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
05:15 | 2025-08-16
"سانا" عن مسؤولين: اندلاع حرائق جديدة في أحراج في محيط بلدة "مرمريتا" في ريف حماة الغربي وفرق الإطفاء توجهت فورًا للتعامل معها
05:14 | 2025-08-16
هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 3600 أسير إداري يقبعون في السجون الاسرائيلية من دون تهمة أو محاكمة
04:53 | 2025-08-16
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
04:51 | 2025-08-16
ترامب: الاجتماع مع بوتين جرى بشكل جيد جدا
04:51 | 2025-08-16
مصادر سكاي نيوز عربية: من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح ليكون أول مسؤول فلسطيني رفيع يزور المعبر منذ بدء حرب غزة
04:47 | 2025-08-16
دولة الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال باكستان والذي استهدف مركزا للشرطة في بيشاور وأدى إلى مقتل عدد من كوادر الأمن وإصابة آخرين
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 12:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 12:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 12:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
