Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: اتصالي مع ترامب استمر أكثر من ساعة ونصف وأوكرانيا مستعدة للتعاون البناء

Lebanon 24
16-08-2025 | 03:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاجتماع الثنائي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ونظيره الجزائري مستمر منذ أكثر من ساعة ونصف بالتوازي مع محادثات بين الوفدين تناولت سبل التعاون في مختلف المجالات بين البلدين
lebanon 24
16/08/2025 12:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع ترامب ونتنياهو بشأن غزة استمر لمدة ساعة ونصف
lebanon 24
16/08/2025 12:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الاجتماع بينهما استمر أكثر من ساعة ونصف.. هذا ما قاله عون بعد لقائه نظيره الجزائري
lebanon 24
16/08/2025 12:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
استمر نحو ساعة ونصف.. هذا ما دار بين ترامب ونتنياهو في اجتماعهما الثاني في البيت الأبيض
lebanon 24
16/08/2025 12:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:15 | 2025-08-16
05:14 | 2025-08-16
04:53 | 2025-08-16
04:51 | 2025-08-16
04:51 | 2025-08-16
04:47 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24