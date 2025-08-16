الرئيس عون مهنئا الرهبنة الأنطونية : في زمن التحديات الراهنة تبقى الرهبانية الأنطونية شاهداً حياً على قدرة الإيمان والعلم على تخطي المحن وبناء المستقبل ورمزاً لوحدة اللبنانيين حول قيمهم الروحية وانتمائهم الحضاري

