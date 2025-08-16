Advertisement

"سانا" عن مسؤولين: اندلاع حرائق جديدة في أحراج في محيط بلدة "مرمريتا" في ريف حماة الغربي وفرق الإطفاء توجهت فورًا للتعامل معها

16-08-2025 | 05:15
