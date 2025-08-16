Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة بغزة: 11 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 251 بينهم 108 أطفال

Lebanon 24
16-08-2025 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: 6 وفيات جديدة بالمجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال 24 ساعة
lebanon 24
16/08/2025 22:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
التجويع في غزة يودي بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال
lebanon 24
16/08/2025 22:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 788 شهيدا وأكثر من 5,199 مصابا
lebanon 24
16/08/2025 22:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 193 شهيدا منهم 96 طفلا
lebanon 24
16/08/2025 22:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:23 | 2025-08-16
15:22 | 2025-08-16
15:21 | 2025-08-16
15:10 | 2025-08-16
15:00 | 2025-08-16
14:41 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24