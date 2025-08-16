وكالة الأنباء العراقية: القائم بالأعمال الأميركي ببغداد كشف عن قرب عقد مؤتمر دولي في نيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من "مخيم الهول" السوري وإنهاء الملف

