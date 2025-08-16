Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإيراني محذّرا الولايات المتحدة وإسرائيل: أي عملٍ شرير آخر سيواجه بإجراءاتٍ أشدّ قسوة من ذي قبل

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: إيران ستكون مستعدة للرد مرة أخرى إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراء آخر
lebanon 24
16/08/2025 22:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإيراني: إيران فرضت إرادتها على الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب الأخيرة
lebanon 24
16/08/2025 22:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للردّ مرة أخرى إذا اتخذت واشنطن أي إجراء آخر
lebanon 24
16/08/2025 22:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"تسنيم": الجيش الإيراني يحذّر الدول من فتح أجوائها للولايات المتحدة وإسرائيل لاستهداف إيران وخاصة من شمالي العراق
lebanon 24
16/08/2025 22:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:23 | 2025-08-16
15:22 | 2025-08-16
15:21 | 2025-08-16
15:10 | 2025-08-16
15:00 | 2025-08-16
14:41 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24