Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز: ترامب يرى أن اعتراف أوكرانيا بسيطرة روسيا على منطقة دونباس يمثلُ الطريق السريع نحو السلام

Lebanon 24
16-08-2025 | 12:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون من بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين هو الطريق الوحيد للسلام في المنطقة
lebanon 24
17/08/2025 08:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين حكوميين بريطانيين: رئيس الوزراء يقترب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
17/08/2025 08:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: التسوية في أوكرانيا مستحيلة دون اعتراف الاتحاد الأوروبي بأسباب الصراع
lebanon 24
17/08/2025 08:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب يعتقد أن اتفاق سلام سريع أفضل من وقف إطلاق النار في أوكرانيا
lebanon 24
17/08/2025 08:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:06 | 2025-08-17
00:53 | 2025-08-17
00:22 | 2025-08-17
00:21 | 2025-08-17
00:03 | 2025-08-17
23:47 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24