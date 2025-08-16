المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيتم إدخال خيم إيواء جديدة إلى غزة غداً عبر معبر كرم أبو سالم في إطار التحضير لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوبي القطاع

