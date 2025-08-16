Advertisement

وول ستريت جورنال: ترمب قال إن بوتين مُصر على تنازل كييف عن أراض شرقي البلاد مقابل وقف القتال في مناطق أخرى

16-08-2025 | 14:35
