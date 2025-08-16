Advertisement

أخبار عاجلة

لاريجاني: نهج إيران هو استقرار الأمن في المنطقة بمشاركة دولها بحيث تكون جميع الدول قوية

Lebanon 24
16-08-2025 | 15:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: إيران والعراق عازمتان على مواجهة الحركات الإرهابية
lebanon 24
17/08/2025 08:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: نعتقد وجوب احترام سيادة الدول وعدم استسلام دول لدول أخرى (الميادين)
lebanon 24
17/08/2025 08:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ يوسف الجربوع: إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقاً للأنظمة والقوانين السورية
lebanon 24
17/08/2025 08:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: دول الخليج أدانت الهجوم الإسرائيلي على إيران ودعت للحل الدبلوماسي حرصا على استقرار المنطقة
lebanon 24
17/08/2025 08:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:37 | 2025-08-17
01:06 | 2025-08-17
00:53 | 2025-08-17
00:22 | 2025-08-17
00:21 | 2025-08-17
00:03 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24