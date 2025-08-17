Advertisement

أخبار عاجلة

تقديرات بمشاركة مليون إسرائيلي في أكبر احتجاج ضد توسيع الحرب

Lebanon 24
17-08-2025 | 02:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات بأن الحرب مع إيران ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 100 مليار شيكل
lebanon 24
17/08/2025 13:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب عام احتجاجا على خطط توسيع العملية العسكرية
lebanon 24
17/08/2025 13:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: من المتوقع أن يوافق الكابينت على توسيع الحرب واحتلال غزة
lebanon 24
17/08/2025 13:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: دروس الحرب تؤكد على ضرورة توسيع نطاق الخدمة بشكل كبير
lebanon 24
17/08/2025 13:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:45 | 2025-08-17
06:39 | 2025-08-17
06:35 | 2025-08-17
06:32 | 2025-08-17
06:10 | 2025-08-17
06:08 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24