القناة 13 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون مفترق طرق أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب

17-08-2025 | 05:07
"لبنان24": متظاهرون يغلقون مفترق بلدة علي النهري في البقاع عند دوار حلويات المُنذر
وسائل إعلام إسرائيلية: اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين والشرطة عند مدخل وزارة الدفاع في تل أبيب
القناة 12 الإسرائيلية: الشرطة تعتقل 3 متظاهرين على الأقل من المشاركين في إغلاق شارع أيالون في تل أبيب
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون ينطلقون في مسيرة بشوارع تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المختطفين
