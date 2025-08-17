Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم

Lebanon 24
17-08-2025 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: كل شيء ينفد بالنسبة لسكان غزة الوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة نفدت بالفعل
lebanon 24
17/08/2025 18:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك: نعيش في دولة يحكمها حزب واحد وحان الوقت لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم بمصالح الشعب
lebanon 24
17/08/2025 18:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ستكون "المنطقة الإنسانية" المكان الذي سيعيش فيه سكان قطاع غزة "حتى إعادة إعمار القطاع"
lebanon 24
17/08/2025 18:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإنهاء المعاناة في القطاع
lebanon 24
17/08/2025 18:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:03 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:03 | 2025-08-17
09:59 | 2025-08-17
09:56 | 2025-08-17
09:46 | 2025-08-17
09:35 | 2025-08-17
09:34 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24