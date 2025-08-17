Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية القطرية: نرحب بالقمة التي انعقدت في ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين ونعرب عن أملنا في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية

Lebanon 24
17-08-2025 | 09:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية: نرحّب بالقمة التي عقدت في ألاسكا بين ترامب وبوتين مع تقدير الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي لتعزيز الحوار وإيجاد حلول سلمية
lebanon 24
17/08/2025 18:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: قمة ترامب وبوتين في ألاسكا أكسبت جهود وقف الحرب الروسية الأوكرانية زخماً جديداً
lebanon 24
17/08/2025 18:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية ترحب بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأميركي والروسي باعتبارها خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
lebanon 24
17/08/2025 18:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد المصافحة، الرئيسان ترامب وبوتين يغادران مطار ألاسكا في نفس السيارة تمهيدا للقمة التي ستجمعهما
lebanon 24
17/08/2025 18:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:03 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:03 | 2025-08-17
09:59 | 2025-08-17
09:56 | 2025-08-17
09:46 | 2025-08-17
09:35 | 2025-08-17
09:27 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24