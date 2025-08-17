الخارجية القطرية: نرحب بالقمة التي انعقدت في ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين ونعرب عن أملنا في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية

Lebanon 24