أخبار عاجلة

نتنياهو: نفذت وعدي بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية بعضها من رؤساء أميركيين

Lebanon 24
17-08-2025 | 13:26
رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني: نحتاج لإقناع ترامب بالضغط على إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية
وزير الخارجية السعودية: إقامة علاقات مع إسرائيل لن يحدث من دون إقامة دولة فلسطينية
الخارجية الأردنية: الخطة الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
رئيسة وزراء إيطاليا: أؤيد بشدة قيام دولة فلسطينية لكن لا أؤيد الاعتراف بها قبل إقامتها
