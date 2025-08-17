أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في جميع الظروف نقف إلى جانبهم والقرار بيد الشعب اللبناني

Lebanon 24