مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية اللواء رحيم صفوي: أرجّح أن تقع حرب جديدة وربّما بعد تلك الحرب لا تقع حرب أخرى

Lebanon 24
17-08-2025 | 17:13
مواضيع ذات صلة
اللواء رحيم صفوي: الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن السلام يجب أن يصنع عبر القوة وإيران بدورها يجب أن تكون قوية
lebanon 24
18/08/2025 08:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: قواتنا المسلحة يدها على الزناد ولا تثق بكلام الأعداء
lebanon 24
18/08/2025 08:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: نواجه عدوا غادرا وتكرار عدوانه وارد وقواتنا مستعدة للرد بقوة (الجزيرة)
lebanon 24
18/08/2025 08:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: لم نبدأ الحرب لكننا قمنا بالرد على المعتدي بكل قوة
lebanon 24
18/08/2025 08:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
